Mit diesem Verhalten machte sich Juana Princess keine Freunde! Direkt in der ersten Folge von Like me – I'm Famous hielt sich die ehemalige DSDS-Kandidatin nicht an eine vorher getroffene Absprache: Eigentlich hatte die Nachwuchssängerin mit ihrem Mitstreiter Alexander Molz (25) abgemacht, ihm Likes zu geben. Doch Pustekuchen: Am Ende bekam der Ex-Köln 50667-Darsteller in der ersten Folge keinen Daumen von ihr – Kontrahentin Sarah Knappik (33) hingegen erhielt zwei. Alex war von diesem "Verrat" schwer enttäuscht. Und was sagt Juana dazu – bereut sie ihr Verhalten inzwischen?

Promiflash hat bei dem Schlagersternchen nachgehakt! "Wenn ich im Nachhinein einige Tatsachen berücksichtige, dann ein ganz klares Jein", sagte sie dazu im Promiflash-Interview, denn: Nach der ersten Entscheidung habe sie tatsächlich ein schlechtes Gewissen gehabt und Alex deswegen in der zweiten Runde doch noch ein Like gegeben – das würde sie aber nicht noch einmal so machen: "In Anbetracht der Tatsache und Dreistigkeit, dass Alex gern bereit war, ein Like von mir kostenlos zu bekommen, er für ein Like für mich jedoch Geld verlangt hatte, bereue ich es", erklärte sie.

"Meine Handlungen müssen nicht immer allen gefallen, und ebenso hat jeder seine persönlichen Gründe für seine Handlungen", erzählte Juana außerdem im Interview. Es sei gut möglich, dass sie danach einige nicht mehr gemocht hätten. Aber am Ende sei es auch nur ein Spiel und jeder habe den Wunsch, zu gewinnen oder zumindest ein paar Runden weiter zu kommen. "Dann sollte man auch nicht so nachtragend sein!", meinte sie.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

TVNOW / Stefan Gregorowius Juana Princess bei "Like Me – I’m Famous"

TVNOW Melanie Müller, Juana Princess und Sarah Knappik bei "Like Me – I'm Famous"

Instagram / juana_princess Juana Princess im Juli 2020

