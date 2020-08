Was für ein Jubiläum! Dass Ehen in Hollywood von Dauer sein können, beweist Julianne Moore (59): 1996 lernte die Oscar-Preisträgerin Bart Freundlich am Set von "Das Familiengeheimnis" kennen – 2003 folgte das Jawort. Unzählige gemeinsame Erlebnisse und zwei Kinder später sind Julianne und ihr Mann noch immer glücklich miteinander. Diese Woche feiert das Paar seinen 17. Hochzeitstag – und zu diesem Anlass veröffentlichte die 59-Jährige einen etwas anderen Liebes-Post!

Zu einem Foto auf Instagram, das sie und ihren Partner in einer innigen Umarmung und mit verliebten Gesichtern zeigt, schrieb die Rothaarige verschmitzt: "Ich sagte, er sollte duschen gehen. Er sagte, mein Haar würde schlecht riechen, wie Mehltau oder eine alte Kiste. Alles Gute zum 17. Hochzeitstag." Es gäbe keinen Menschen, mit dem sie lieber jeden Tag verbringen würde. "Ich liebe dich", lautete ihr rührender Schlusssatz.

Und was macht den Filmemacher zum perfekten Partner? "Bart ist ein außergewöhnlicher Mann und ein großartiger Vater. Er sorgt dafür, dass ich mich sehr gut fühle, mir selbst gegenüber, meiner Arbeit und der Art gegenüber, wie wir gemeinsam unsere Kinder großgezogen haben", sagte sie dem OK!-Magazin 2018.

