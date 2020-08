Endlich zeigt Jasi_xx3 (17) ihren Nachwuchs! Im April sorgte die TikTok-Schönheit für eine große Überraschung, als sie bekannt gab, mit nur 17 Jahren ihr erstes Kind zu erwarten. Seitdem fieberten ihre Follower fleißig mit – und am Wochenende war es so weit: Jasi ist Mutter einer Tochter geworden! Weitere Details gab sie zunächst aber nicht bekannt. Doch jetzt lässt der Social-Media-Star seine Fans an seinem Glück teilhaben!

"Meine kleine, süße Tochter Elyana ist heute, am 23.08.2020, auf die Welt gekommen – und das zum Glück gesund", schrieb Jasi auf Instagram und erklärte wenig später in ihrer Story, warum sie ihr Baby so genannt hat. "Der Name ist krass selten, in Deutschland zumindest. Ich liebe den Namen wirklich!" Der Web-Star sei einfach glücklich, ihre Tochter endlich in den Armen halten zu können, und freue sich auf ihre neue Rolle als Mutter.

Neben diesen Gedanken zeigte Jasi ihre Tochter, deren Gesicht sie mit einem Filter bearbeitet hat, jetzt auch erstmals auf ihrem Profil! Neben Kuschelbildern gewährte die 17-Jährige dabei auch Einblicke in einem besonders intimen Moment: Ein Foto zeigt Mutter und Kind nur wenige Augenblicke nach der Geburt.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihrer Tochter Eleyna

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 in ihrer 37. Schwangerschaftswoche

Instagram / jasi_xx3 Jasi, Internet-Bekanntheit

