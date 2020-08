Wird Ellen DeGeneres (62) schon bald Rede und Antwort stehen? Die beliebte US-Moderatorin und ihre "The Ellen DeGeneres Show" sind aktuell Gegenstand heftiger Kritik. So behaupten ehemalige Mitarbeiter unter anderem: Es herrsche ein geradezu toxisches Arbeitsklima am Set. Drei Produzenten sollen sogar Angestellte sexuell belästigt haben. Die Talkshowmasterin veröffentlichte bereits ein Entschuldigungsstament. Aber wird das das einzige Mal bleiben, dass die Komikerin die Vorwürfe thematisiert?

Am Samstag wurde Ellen von Paparazzi bei einem Ausflug nach Santa Barbara gesichtet. Wie Daily Mail berichtet, stellte ein neugieriger Schnappschussjäger dem TV-Gesicht bei dieser Gelegenheit einige Fragen zu den Vorwürfen. Die 62-Jährige verriet jedoch weder etwas über die Zukunft ihrer Show noch äußerte sie sich zu den Anschuldigungen. Sie sagte lediglich, "mit ihren Fans sprechen" zu wollen. Was das genau heißt, ließ Ellen offen.

Diese kryptische Aussage könnte darauf hindeuten, dass die Moderatorin die Vorwürfe im Beisein ihres Publikums in der "Ellen Show" zum Thema macht. Doch was wird sie wohl sagen? Wird sich die mehrfache Emmy-Gewinnerin erneut entschuldigen? Wird sie Stellung zu der Kritik beziehen? Die Antwort darauf bleibt abzuwarten.

Getty Images Ellen DeGeneres bei den People's Choice Awards 2016

Getty Images Ellen DeGeneres in der "The Ellen Degeneres Show" in NYC im September 2015

Getty Images Ellen DeGeneres bei den People's Choice Awards in L.A. im Januar 2015

