Wie Cedric Beidinger diesen Korb wohl verkraftet hat? Im Big Brother-Container ging der Fitnessinfluencer immer wieder in die Flirt-Offensive. Sein Ziel: Gina Beckmann erobern! Erfolg hatte er dabei nicht – Gina sah in Cedric nur einen guten Freund. Trotzdem trafen sich die Zweitplatzierte und der Sieger der Show nach dem Finale weiterhin. Jetzt muss die Blondine die "Big Brother"-Fans aber enttäuschen: Aus ihr und Cedric wird niemals ein Liebespaar werden!

Gina war jetzt bei Promi Big Brother – Die Late Night Show zu Gast und verriet, dass der Muskelmann sie auch nach ihrem gemeinsamen TV-Projekt weiterhin von sich überzeugen wollte – landen konnte er bei der 20-Jährigen aber nicht: "Bei mir ist tote Hose. Es war genauso wie im Haus, dass von meiner Seite einfach nichts kommt. Das hat er dann einfach akzeptieren müssen." Wie verrückt der Mainzer nach seiner ehemaligen TV-Mitbewohnerin ist, weiß auch seine gute Freundin Claudia Obert (58), die ebenfalls in der Sendung zu Gast war. "Das hat er mir erzählt: Gina, Gina, immer nur Gina", plauderte die Ex-Promis unter Palmen-Teilnehmerin aus.

Ginas klare Worte sind für Cedric sicher ein Stich ins Herz. Immerhin zeigte er sich vor wenigen Wochen im Promiflash-Interview noch hoffnungsvoll und erzählte, sich eine Zukunft mit der Kellnerin vorstellen zu können. "Ich weiß aber nicht, wie das von ihrer Seite aus so ist. Ich glaube nicht so intensiv wie von mir. Mal gucken, was die Zukunft so bringt. Vielleicht habe ich ja Glück", gab er sich da noch optimistisch.

Anzeige

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, August 2020

Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Gina Beckmann und Cedric Beidinger in Berlin

Anzeige

Instagram / cedricbigbrother Gina Beckmann und Cedric Beidinger, "Big Brother"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de