Es ist aktuell kaum zu übersehen, dass Sängerin Sarah Lombardi (27) auf Wolke sieben schwebt – und zwar seinetwegen: Kicker Julian Büscher (27)! Die beiden sind erst seit Anfang des Jahres ein Paar, trotzdem sind die beiden Turteltauben bereits zusammengezogen. Vor ihrer Beziehung mit dem Fußballer war Sarah mit Roberto aus Berlin zusammen. Lange war es ruhig um den Bartträger, doch nun äußerte er sich im Netz zu der neuen Beziehung seiner Ex-Freundin!

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wollte ein User von Roberto wissen, ob er schon über Sarah hinweg sei. In seiner Insta-Story gab er zu, dass er eine Weile gebraucht habe – deswegen hätte er sich auch die Auszeit genommen – nun sei er aber glücklich. Im nächsten Satz richtete er einige Worte an seine frühere Partnerin: "Trotzdem wünsche ich ihr und Julian nur das Beste", machte er deutlich. Gleichzeitig stellte er klar, dass das die einzige und letzte Frage zu diesem Thema sei.

Das Paar hat aber nicht nur den Segen von Roberto, sondern auch von Sarahs Ex-Mann Pietro Lombardi (28): "Ja, passt alles super", lautete sein kurzer Kommentar zu seinem Nachfolger auf der Foto- und Videoplattform.

Instagram / sarellax3 Roberto und Sarah Lombardi

Instagram / sarellax3 Julian Büscher und Sarah Lombardi

Getty Images Pietro Lombardi im April 2019 in Köln

