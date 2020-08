Tom Beck (42) ist wieder da! Zwischen 2008 und 2013 bildete er zusammen mit Erdogan Atalay (53) das Kommissaren-Duo in der RTL-Serie Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei. Nach einem kurzen Gastauftritt in dem Action-Dauerbrenner 2019, wird Tom ab kommenden Jahr nun auch wieder regelmäßig in einem RTL-Format zu sehen sein. Und zwar spielt der gebürtige Nürnberger ab 2021 bei "Schwester, Schwester" mit!

In der Krankenhaus-Sitcom wird er Dr. Paul Ash verkörpern – und auf diese Rolle ist der 42-Jährige schon sehr gespannt: "Ich freue mich sehr, weil das ein tolles Format ist. Weil ich Sitcom mag und ich habe noch nie so viel Sitcom gedreht. Und weil das sehr musikalisch ist und sehr rhythmisch und ich ja auch viel Musik mache, habe ich total Bock drauf", erklärte er gegenüber RTL. Neben ihm gehören Christian Tramitz (65), Caroline Frier (37) und Anna Julia Antonucci zum Hauptcast.

Mit diesem Engagement führt Tom sein erfolgreiches Jahr fort, denn erst im Frühjahr hatte er die zweite Staffel von The Masked Singer gewonnen. An seine Teilnahme an der Show denkt er auch immer noch gerne zurück: "Ich habe es geliebt, euch als 'Fauli' zu unterhalten! Und ich war von Anfang an in mein Kostüm verknallt", schrieb er auf Instagram zu einem Bild, auf dem er den Kopf seiner Verkleidung umarmt.

TVNOW / Guido Engels Semir (Erdogan Atalay) und Ben (Tom Beck) in "Alarm für Cobra 11"

TVNOW / UFA Fiction / Daniela Incoronato Caroline Frier, Christian Tramitz und Anna Julia Antonucci in der Serie "Schwester, Schwester"

Instagram / tombeckphotos Tom Beck, Schauspieler

