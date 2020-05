Konnte Tom Beck (42) seinen Sieg überhaupt genießen? Am Dienstagabend hatte das Warten endlich ein Ende: Die letzten vier The Masked Singer-Promis kamen unter ihren Masken hervor. Nachdem Hase, Drache und Wuschel sich als Sonja Zietlow (51), Gregor Meyle (41) und Mike Singer (20) entpuppt hatten, wurde das Faultier alias Tom zum strahlenden Gewinner gekürt. Eine große Feier musste aufgrund des aktuell geltenden Kontaktverbots allerdings ausbleiben. Tom verrät Promiflash, wie er den Sieg trotzdem gefeiert hat.

"Ich habe erstmal ganz ausgiebig mit mir selbst im Auto gefeiert. Im Hotel gab es dann Schnitzel mit Spargel, ich habe es also richtig krachen lassen. Es war geil", witzelte der 42-Jährige am Tag nach dem Finale gegenüber Promiflash über seine wilde Ein-Mann-Party. Dass Tom auch ohne fremde Hilfe für ordentlich Stimmung sorgen kann, hat er immerhin auch in den vergangenen Wochen auf der Showbühne bewiesen. Immer dann, wenn Fauli der Einzug in die nächste Runde sicher war, wälzte sich Tom in seinem Kostüm freudig über die Bühne oder hüpfte jubelnd umher.

Der ehemalige Alarm für Cobra 11-Darsteller war aber nicht nur megahappy, am Ende den Pokal in den Händen halten zu dürfen – für ihn sei es auch eine große Ehre gewesen, mit so vielen hochkarätigen Promikollegen an dem Format teilnehmen zu dürfen. "Ich bin so so so so stolz, dass ich mit so großartigen Sängern auf einer Bühne stehen darf", erklärte er.

Getty Images Tom Beck im Mai 2018 in Köln

ProSieben/Willi Weber "The Masked Singer"-Faultier

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel und der "The Masked Singer"-Drache



