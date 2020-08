In wenigen Tagen geht "Ex On The Beach" endlich los – und ein erster TV-Ausschnitt zeigt bereits, dass es die Reality-Show ganz schön in sich haben wird! Am 1. September startet die neue Sendung auf TVNOW mit bekannten Gesichtern wie den Temptation Island-Stars Christina Dimitriou und Michelle Daniaux oder dem Are You The One?-Macho Ferhat (27). Die ersten zwanzig Minuten sind bereits abrufbar und geben einen Vorgeschmack auf "Ex On The Beach". Erst vor Ort erfuhren die Kandidaten, worauf sie sich wirklich eingelassen hatten!

Achtung, Spoiler!

Auf TVNOW lässt sich in die erste Folge hineinschauen. Darin zu sehen: Die Teilnehmer treffen am Strand aufeinander und wissen noch gar nicht, bei welchem Format sie hier eigentlich mitmachen. Als sich dann herausstellt, dass es darum geht, sich noch einmal mit seinen Ex-Partnern zu treffen und mit ihnen zusammenzuleben, fällt so ziemlich allen die Kinnlade herunter: "Ach du scheiße, sag mir nicht so was. Ich geh nach Hause", reagiert beispielsweise Christina mega-geschockt. Doch auf welche Verflossenen werden sie im Laufe der Staffel wohl treffen?

Das zeigt ein kleiner Vorschau-Zusammenschnitt: Ganz offensichtlich versucht Christinas Ex Salvatore Vassallo, den sie nach "Temptation Island" in den Wind geschossen hatte, sie wieder zu erobern. Michelle muss sich hingegen in Griechenland ihrem Ex-Flirt Max Schnabel (22) stellen. Und auch eine weitere bekannte Person ist zu sehen: Offenbar gehört auch Jacky Siemsen zu den Kandidaten, die ihre Ex-Partner vor Ort überraschen. Ganz klar: Das gibt Stress – oder wie man Christina sagen hört: "Ich f*cke alle hier drinnen, wenn es hart auf hart kommt!" Auch der Sex scheint in der Sendung nicht zu kurz zu kommen. In einem Ausschnitt sieht man doch tatsächlich, dass es unter einer Decke mächtig zur Sache geht!

"Ex On The Beach" ab dem 01.September auf TVNOW und ab dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

TVNOW / Frank Fastner Luigi, Olivia, Christina, Walentina, Ferhat, Michelle, Paul und Loreen, der "Ex On The Beach"-Cast 2

TVNOW / Sergio del Amo Christina Dimitriou und Salvatore Vassallo, Reality-Kandidaten

TVNOW Michelle und Max bei "Temptation Island"

