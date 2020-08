Dieser Cast hat es in sich! Am 1. September geht das neue TVNOW-Format "Ex on the Beach" an den Start: Dabei treffen die liebessuchenden Teilnehmer nicht nur auf unbekannte Flirts, sondern auch auf ihre Ex-Partner. Bei diesem Konzept dürften wohl Streit, Tränen und womöglich auch das eine oder andere Liebes-Comeback vorprogrammiert sein. Jetzt wurden die ersten Kandidaten der brandneuen Kuppelshow bekannt gegeben – und unter ihnen befinden sich auch bekannte Gesichter!

Wie RTL jetzt mitteilte, wird unter anderem Ferhat das TV-Abenteuer wagen: Den 27-Jährigen kennen die Zuschauer bereits aus dem Flirtformat Are You The One?. Dort hatte er die Beauty Maddi kennengelernt, die sich allerdings letztlich gegen ihn entschied. Zusätzlich wird die Temptation Island-Bekanntheit Christina Dimitriou Teil von "Ex on the Beach" sein. Könnte sie dabei etwa auf ihren ehemaligen Freund Salvatore Vassallo treffen? Auch Michelle Daniaux stellte ihre Liebe zu Mateo Glotz bereits auf der Insel der Versuchung auf die Probe. "Bei 'Temptation Island' haben mein Ex und ich unsere Beziehung getestet, und das ging schief!", erinnerte sie sich. Demnächst wird auch sie bei "Ex on the Beach" zu sehen sein.

Zusätzlich werden auch unbekannte Singles das TV-Experiment wagen: Neben dem 21-jährigen Luigi werden unter anderem auch Paul und Loreen an "Ex on the Beach" teilnehmen. Und auch Walentina ist mit dabei. Sie verriet vorab: "Wenn man einmal mit mir Sex hatte, dann ist es so, dass die Männer immer mehr wollen."

