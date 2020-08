Kevin (41) und Eniko Hart (36) freuen sich wahnsinnig auf ihren Familienzuwachs! Im vergangenen März hatte sich die Frau des Comedians mit einer freudigen Nachricht bei ihren Fans gemeldet und verkündet, dass sie ihr zweites gemeinsames Kind mit ihrem Kevin erwartet. Die Geburt ihres kleinen Sprosses kann die 35-Jährige offenbar kaum abwarten und schmiss deshalb nun eine besonders schöne Babyshower!

Wie Eniko gleich mit mehreren Posts auf Instagram beweist, hat sie sich für die Party ganz schön ins Zeug gelegt und sie ganz unter dem Motto "Bo­he­mi­en" ausgerichtet: Vor einem Wohnwagen platzierte sie mehrere Sitzgelegenheiten wie Sessel, Sitzkissen und ein Sofa und dekorierte das Setting mit jeder Menge Blumen. Dennoch schafft es die Beauty, mit ihrem Look auf dem traumhaften Hintergrund herauszustehen: Die künftige Zweifach-Mama trug zu der Sause nämlich ein verspieltes, rosafarbenes Kleid und einen Blumenkranz im Haar.

Aufgrund der aktuellen Lage und der damit einhergehenden Abstandsregelungen konnte Eniko nicht in großer Runde die baldige Ankunft ihres Babys zelebrieren – aus diesem Grund hat sie die Party in ihren Garten verlegt, wo ihre Gäste ihr nacheinander einen Besuch abstatten durften. "Vielen Dank an alle, die gestern mit uns gefeiert haben. Vor allem während dieser verrückten Zeiten!", schreibt sie zu einem ihrer Beiträge.

Instagram / enikohart Eniko und Kevin Hart im August 2020

Instagram / enikohart Eniko und Comedian Kevin Hart

Instagram / enikohart Eniko Hart mit ihrem Sohn Kenzo im August 2020

