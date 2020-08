Hier wollte Johannes Haller (32) Ibiza noch als Single-Mann erkunden! Im Liebesleben des Reality-TV-Stars hat sich in den vergangen Monaten offenbar so einiges getan: Nach seiner Trennung von seiner einstigen Partnerin Yeliz Koc (26) war Johannes nach Ibiza gereist, wo er inzwischen ein Bootsunternehmen führt. Dort war es offenbar kurzzeitig zu einem Liebes-Comeback der einstigen Turteltauben gekommen, das jedoch nur von kurzer Dauer gewesen war. Inzwischen scheint Johannes dafür aber glücklich an seinen einstigen Die Bachelorette-Flirt Jessica Paszka (30) vergeben zu sein – dabei hatte er offenbar eigentlich kurz zuvor noch den Plan verfolgt, die spanischen Frauen näher kennenzulernen!

Der einstige Rosenjäger war von einem Kamerateam auf Ibiza für eine Folge Promis privat begleitet worden. Die wurde jetzt ausgestrahlt und dürfte an einer bestimmten Stelle für einen Schmunzler sorgen. In der Episode wird er nach seinem derzeitigen Liebesleben gefragt: "Ich bin in meine Arbeit verliebt und einen anderen Beziehungsstatus suche ich nicht und habe ich nicht", stellt er in dem Interview klar. Ob das Gespräch aufgezeichnet worden war, bevor Jessica ihn auf der Insel besucht hatte?

Immerhin verrät Johannes in der Doku-Serie sogar, dass er seine Sprachkenntnisse aufbessern möchte, um die spanischen Frauen besser kennenzulernen – zumal die Sprachbarriere zuvor offenbar eine Romanze verhindert hatte: "Ich hatte tatsächlich sogar eine Situation, wo mich eine richtig hübsche Spanierin angesprochen hat, und wir sind leider nicht ins Gespräch gekommen, weil sie kein Englisch gesprochen hat. Ist eine weitere Motivation, richtig Spanisch zu lernen", berichtet er.

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, TV-Bekanntheit

Anzeige

Promiflash Johannes Haller und Jessica Paszka, August 2020

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Ex-Bachelorette-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de