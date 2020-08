Rebel Wilson (40) verblüfft erneut mit ihrem erschlankten Körper! Die Schauspielerin hatte sich Anfang des Jahres das Ziel gesetzt, mehr Fitness zu treiben und Gewicht zu verlieren. An diesen Plan hat sie sich offenbar eisern gehalten, denn bis jetzt sind bei ihr schon 18 Kilos gepurzelt. Ihre neue Figur hatte Rebel unter anderem erst kürzlich ganz stolz in einem gelben Kleid gezeigt – und nun sogar in einem hautengen Neoprenanzug!

Die Pitch Perfect-Darstellerin veröffentlicht am Dienstag Fotos von einem Surfausflug mit Freunden via Instagram. Darauf fällt nicht nur die Traumkulisse gleich ins Auge, sondern vor allem Rebels Körper: Denn sie posiert auf den Fotos lediglich in einem figurbetonten Neoprenanzug und einem Bikinioberteil. Der Gewichtsverlust der gebürtigen Australierin fällt auch ihren Fans sofort auf: "Wow, du hast abgenommen!", schreibt beispielsweise ein Follower.

Wie Rebel selbst erzählt hatte, liegt ihr Traumgewicht bei 75 Kilogramm. Deshalb treibt sie trotz ihres bisherigen Abnehmerfolges weiterhin fleißig Sport – das beweist sie immer wieder auf ihrem Instagram-Account. Erst Mitte Juli hatte sie mit ihrer Community Bilder von ihrem Boxtraining geteilt.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, 2020

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihren Freunden, 2020

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im August 2020

