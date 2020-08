Bela Klentze (32) zieht momentan offenbar ein äußerst straffes Sportprogramm durch! Erst vor wenigen Wochen hatte der Schauspieler bekannt gegeben, sich von seiner einstigen Partnerin Anne-Marie Kot (30) getrennt zu haben. Von Liebeskummer fehlt bei dem Hottie allerdings jede Spur – stattdessen konzentriert sich der TV-Star nun täglich auf seine körperliche Fitness. Und das mit großem Erfolg: Aktuelle Aufnahmen zeigen Bela jetzt mit einem durchtrainierten Body und breitem Kreuz!

Muskeln, so weit das Auge reicht – und die kommen nicht von ungefähr, wie Bela nun gegenüber Promiflash verriet: "Ich trainiere seit ein paar Wochen täglich bis zu sechs Stunden im Gym und in der Kletterhalle." Anschließend schwimme der ehemalige Let's Dance-Kandidat noch bis zu fünf Kilometern durch Seen in seiner Umgebung. Besonders an seiner Kehrseite macht sich der Sport bemerkbar: "Mein Kreuz habe ich vom Bouldern, wie ich finde, das effektivste Rückentraining", verriet Bela.

Neben den täglichen Work-outs bereitet sich Bela aber auch schon auf seine kommende Rolle als Soldat in der Serie "The Lost Picture" vor. Dabei wird dem 32-Jährigen der richtige Umgang mit einer Waffe gezeigt und ein militärisches Nahkampftraining absolviert. "In zwei Wochen beginnen die Dreharbeiten zu meinem nächsten Film in Istanbul", erklärte Bela.

Anzeige

Instagram / bela_klentze Bela Klentze, TV-Star

Anzeige

Instagram / bela_klentze Bela Klentze, Schauspieler

Anzeige

Instagram / bela_klentze Bela Klentze im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de