Sie haben es überstanden: Maren (28) und Tobias Wolf dürfen endlich ihren Jungen Lyan River auf der Welt willkommen heißen! Da der Entbindungstermin schon überschritten war, wurde die Geburt am Wochenende eingeleitet. In den vergangenen zwei Tagen versorgte Tobi seine Community immer wieder mit Updates und hielt sie auf dem Laufenden. Und nun war es endlich soweit: Maren und Tobias sind Eltern geworden!

"Wir haben es geschafft. Du bist die Beste", verkündete Tobias diesen Morgen sichtlich stolz in seiner Instagram-Story. Auch seine Frau repostete diesen Beitrag auf ihrem Account – das war aber noch nicht alles! Die frischgebackenen Eltern teilten auch direkt erste Bilder mit ihrem kleinen Liebling. Auf der Foto- und Videoplattform posteten sie jeweils einen Schnappschuss, der sie zusammen mit ihrem Söhnchen zeigt.

Den Namen ihres Kindes hatten die Wolfs bereits während der Schwangerschaft verraten: "Unser Sohn wird Lyan River heißen! Also Lyan River Wolf", teilten sie im März in einem YouTube-Video mit. Der Name River (z. Dt.: Fluss) habe für sie auch eine ganz besondere Bedeutung: Die beiden Webstars hätten sich nämlich am Wasser kennengelernt.

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf im August 2020

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf und sein Sohn Lyan River

Anzeige

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de