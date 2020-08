Edith Stehfest zeigt endlich allen ihr Schwangerschaftsglück! Erst am vergangenen Mittwochabend wurde bekannt, dass Eric Stehfest (31) und seine Frau ihr zweites gemeinsames Baby erwarten. In einem Interview verriet der ehemalige Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Star, dass seine Partnerin bereits im sechsten Monat ist und der Knirps im Januar 2021 auf die Welt kommen soll. Nun äußerte sich Edith erstmals selbst zum anstehenden Nachwuchs – und präsentierte gleichzeitig ihre schon deutlich erkennbare Babykugel!

"Wir haben uns ein zweites Mal getraut. Sechster Monat. Im Januar 2021 bekommen Eric und ich unser zweites Kind. Hach, Liebe ist so aufregend", schrieb Edith auf Instagram überglücklich. Dazu teilte sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie nur ein kurzes Top und eine knappe Unterhose trägt. Liebevoll legt sie ihre tätowierten Hände auf ihre schon ordentliche Baby-Rundung!

Die Fans freuen sich mit der Musikerin. Eine Followerin hatte in den letzten Tagen sogar irgendwie eine Ahnung, dass bei den Stehfests wieder Nachwuchs anstehen könnte: "Ohhh Edith! Ich hatte es einfach so doll im Gefühl, aber natürlich sagt man nichts und wartet ab, ob oder wann das Geheimnis gelüftet wird." Die Promiflash-Leser haben hingegen überhaupt nicht mit dieser Nachricht gerechnet: In einer Umfrage (Stand 27. August, 11:50 Uhr) waren stolze 87 Prozent (2.296 Stimmen) von dem Babysegen völlig überrumpelt. Nur 13 Prozent (336 Stimmen) haben sich schon etwas gedacht.

Anzeige

Instagram / ericstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Edith Stehfest und Eric Stehfest bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Georg Wenzel / ActionPress Edith und Eric Stehfest bei der Premiere von "9 Tage wach" in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de