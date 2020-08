Katy Perry (35) und Orlando Bloom (43) dürfen sich über zahlreiche Glückwünsche freuen! Vor wenigen Stunden hatte das Warten für die Sängerin und ihren Partner endlich ein Ende: Ihre Tochter Daisy Dove erblickte putzmunter das Licht der Welt. Diese erfreuliche Neuigkeit verkündete das Paar mit einem süßen Schnappschuss von der kleinen Babyhand ihres Mädchens. In den Kommentaren häuften sich die Gratulationen – auch zahlreiche Promis schickten Glückwünsche!

So gratulierte beispielsweise Sängerin Noah Cyrus (20) den Neu-Eltern via Instagram mit den Worten: "Ich freue mich so sehr für euch!" Und auch Schauspielerin Eve Hewson kann ihre Freude über den neuen Erdenbürger kaum zurückhalten. "Herzlichen Glückwunsch! Willkommen in der Welt, kleiner Engel", schrieb die "Bridge of Spies"-Darstellerin überglücklich.

Auch der Name des kleinen Perry-Bloom-Nachwuchses schien den Followern zu gefallen. "Willkommen Daisy", begrüßte Schauspieler Justin Theroux (49) die Kleine. Und der britische Filmstar Millie Bobby Brown (16) ließ es sich nicht nehmen und versah den Beitrag neben den Glückwünschen mit drei roten Herz-Emojis.

Getty Images Eve Hewson, Schauspielerin

Getty Images Justin Theroux, TV-Bekanntheit

Getty Images Millie Bobby Brown, Filmstar

