Ihre On-Off-Beziehung hat wohl nun endgültig ein Ende gefunden! Bereits Anfang des Jahres sah es bei Scott Disick (37) und Sofia Richie (21) nicht so rosig aus – nach über zwei Jahren Liebe haben sich die beiden getrennt. Nach nur wenigen Monaten gaben sie ihrer Beziehung aber erneut eine Chance – allerdings ohne Zukunft: Ein Insider verrät nun, dass Scott und Sofia endgültig Geschichte sind!

Eine Quelle, die dem Paar sehr nahe steht, verrät TMZ, dass sich das einstige Traum-Duo ein für alle Mal getrennt haben soll. Laut des Insiders habe vor allem die 21-Jährige ziemlich doll für die Partnerschaft gekämpft – letztendlich soll aber der Unternehmer die Reißleine gezogen haben. Seitdem haben die beiden angeblich nicht mehr miteinander gesprochen.

Doch was hat zu diesem vermeintlichen Liebes-Aus letztendlich geführt? Wie das Onlinemagazin berichtet, waren die 15 Jahre Altersunterschied der Auslöser, genauso wie Scotts familiäre Verpflichtungen gegenüber seinen drei Kindern mit Ex-Freundin Kourtney Kardashian (41). Er habe einfach nicht in Sofias Leben gepasst. Glaubt ihr, es ist wirklich Schluss bei den beiden? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / sofiarichie Sofia Richie, Model

Getty Images Sofia Richie und Scott Disick, 2018

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, Unternehmer

