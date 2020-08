Seit Mittwoch ist es offiziell: Erich und Edith Stehfest erwarten erneut Nachwuchs. Die werdende Zweifach-Mama meldete sich bereits mit einem ersten Statement zu Wort und teilte auch ein Foto von ihrem schon deutlich sichtbaren Babybauch. Im Januar soll ihr Kind voraussichtlich das Licht der Welt erblicken. Kurz darauf äußerte sich auch Ediths Mann zu den süßen Neuigkeiten und macht seiner Frau eine rührende Liebeserklärung.

"Du bist das größte Geschenk meines Lebens", schrieb der ehemalige GZSZ-Darsteller auf Instagram zu einem Foto, auf dem seine Frau ihre Bauchwölbung präsentiert. Sie würde ihm nun ein zweites Mal die Chance geben, ihre Schwangerschaft zu begleiten. Bei ihrem ersten Kind sei damals alles so schnell gegangen und ihre Beziehung sei auch längst nicht so gefestigt gewesen wie jetzt. "Mir fehlte an vielen Stellen die Sensibilität, auf dich einzugehen. Meine toxische Männlichkeit bestimmte den Umgang mit dir", gab Eric offen zu.

Doch diese Verhaltensmuster würden mittlerweile der Vergangenheit angehören – das habe er seiner Edith zu verdanken. "Du bist so wunderschön und mutig. Ich liebe dich", schwärmte der TV-Darsteller weiter. Und zum Schluss seines Posts ließ er seiner Freude noch einmal freien Lauf: "Scheiße ja, wir bekommen ein Kind! Wuhu!"

ActionPress Eric Stehfest, Ex-GZSZ-Star

Instagram / ericstehfest Edith Stehfest mit Babybauch

Getty Images Edith und Eric Stehfest bei "Dancing on Ice"

