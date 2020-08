Zwischen diesen beiden hat es ordentlich geknallt! In der zweiten Folge von Like Me – I'm Famous gerieten Don Francis (46) und Juana Princess ganz schön aneinander. Grund: Die YouTuberin hatte etwas missverstanden, woraufhin dem Ballermannstar der Kragen geplatzt war. Doch wie sieht es mittlerweile bei den Streithähnen aus? Im Promiflash-Gespräch hat Don berichtet, wie es nach dem Beef mit Juana weiterging!

Promiflash wollte von dem 46-Jährige wissen, wie er mittlerweile über die Eskalation vor laufender Kamera denkt. Von bösem Blut zwischen ihm und dem Netzsternchen ist offenbar nicht mehr die Rede: "Juana und ich haben uns nach unserem Streit ausgesprochen und wieder vertragen. Zwischen uns ist wieder alles okay", versicherte der Schlagersänger im Interview.

Dons BFF Melanie Müller (32) hatte die Blondine nach dem großen Beef sogar in Schutz genommen: "Ich glaube, dass viele denken, dass sie in der Show ein abgekartetes Spiel gespielt hat – aber das hat sie nicht. Sie ist einfach neu in der Branche und hat das Spiel von "Like Me – I'm Famous" gar nicht verstanden", entschärfte Melli gegenüber Promiflash die Situation.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" seit dem 11. August 2020 immer dienstags.

Instagram / don_francis_original Don Francis, Reality-TV-Star

Instagram / juana_princess Juana Princess, "Like Me – I'm Famous"-Kandidatin

Instagram / don_francis_original Don Francis und Melanie Müller

