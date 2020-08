Das Konzept von Like Me – I'm Famous lädt beinahe zur Konfrontation ein. In der Trashshow mit aktuell neun prominenten Kandidaten gilt es, möglichst lange im Rennen zu bleiben. Jeder Teilnehmer hat pro Folge drei Likes an seine Mitstreiter zu verteilen. Der Reality-Profi mit den wenigsten Likes fliegt am Ende einer jeden Episode raus. Die Gefällt-mir-Angaben kann man allerdings nicht nur verschenken, sondern auch verkaufen oder tauschen. Ein Vorgehen, das bei zwei Trashies nun einen handfesten Streit ausgelöst hat: Zwischen Juana Princess und Don Francis scheppert es!

Das Gesangssternchen, der selbst ernannte König von Lloret de Mar und Melanie Müller (32) geraten im Kampf um die Likes aneinander. Juana möchte zwei von Melli, Melli möchte ihre Don geben, Juana fragt Don, ob sie Mellis Likes haben darf, die eigentlich für ihn gedacht waren – und fertig ist die Verwicklung, die schließlich zum Eklat führt. "Irgendwie drehst du immer alles um, ich bin nicht doof", regt sich der Partymacher über Juana auf und fügt hinzu: "Was bist du denn für eine falsche Schlange?"

Bei der Musikerin löst die angespannte Situation bittere Tränen aus, an Don Francis hingegen prallt das ab. "Ich mag keine dummen Menschen, die meine Wörter im Mund umdrehen", stellt er klar. Künftig möchte er nicht mehr von Juana angesprochen werden. Eine Lösung scheint erst einmal nicht in Sicht.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" seit 11. August 2020 immer dienstags.

TVNOW Juana Princess in der zweiten Folge von "Like Me – I'm Famous"

TVNOW / Stefan Gregorowius Don Francis bei "Like Me – I’m Famous"

TVNOW / Stefan Gregorowius Juana Princess bei "Like Me – I’m Famous"

