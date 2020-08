Brooklyn Beckham (21) und Nicola Peltz (25) schwelgen im absoluten Liebesglück! Im Juli verkündete das junge Paar überraschend: Sie werden heiraten! Aber nicht nur bei ihrer Verlobung machten sie sich gegenseitig eine zuckersüße Liebeserklärung. Die Turteltauben bekommen offenbar gar nicht genug davon, sich zu sagen, wie sehr sie den jeweils anderen vergöttern. Jetzt richtete Brooklyn erneut liebevolle Worte an seine Verlobte: Seine Nicola bedeute einfach die Welt für ihn!

"Mein Mädchen, meine beste Freundin, mein Alles", schwärmt der älteste Sohn von David Beckham (45) in seiner Instagram-Story von seiner Liebsten. Auf dem Schnappschuss hält sich das Pärchen in einer Boutique auf und liegt sich innig in den Armen. "Ich liebe dich!", drückte der 21-Jährige seine tiefen Gefühle gegenüber seiner baldigen Ehefrau aus.

Offenbar sollen die Aufnahmen im Laden seiner Mutter, Victoria Beckham (46), entstanden sein. Ob das ehemalige Spice Girls-Mitglied mit ihrer Schwiegertochter in spe inmitten der schönen Kleidung wohl das Design ihres zukünftigen Hochzeitskleides bespricht? Wie ein Insider gegenüber HollywoodLife verriet, sei die 46-Jährige nicht abgeneigt, ihre Kreativität einfließen zu lassen, wenn es um die Robe der Beauty geht. "Es würde ihr sicherlich viel bedeuten, das für Nicola tun zu dürfen", war sich die Quelle sicher.

