Sie glaubt an ihre junge Liebe! Die 14-jährige russische Influencerin Darya Sudnishnikova sorgt im Netz schon seit Wochen für Aufregung. Der Teenager hat nicht nur gerade sein erstes Kind zur Welt gebracht, sondern will seine Tochter auch mit dem 11-jährigen Schüler Ivan großziehen. Das Paar wird für seine Beziehung im jungen Alter im Netz teilweise heftig kritisiert. Das will Darya jetzt nicht länger auf sich sitzen lassen.

"Niemand kann sagen, ob Ivan sich von mir trennen wird oder nicht. Es hängt alles von ihm ab, weder ich weiß das, noch wisst ihr es", stellt die Rothaarige in ihrer Instagram-Story klar, weil sie sich über die vielen fiesen Nachrichten ärgert, die sie in den vergangenen Wochen erreichten. "Viele treffen sich doch schon in dem Alter und heiraten dann sogar irgendwann. Ihr denkt, ihr kennt ihn, seinen Charakter, und glaubt zu wissen, dass er mich verlassen wird, aber ihr könnt das alles nicht wissen!", meint sie und wünscht sich ganz offenbar, dass die Liebe der zwei für die Ewigkeit bestimmt sei.

Ivan selbst hat zuletzt bereits betont, dass er trotz aller Schwierigkeiten für seine Freundin und deren Nachwuchs da sein will. Auf den ersten Familien-Pics, die kurz nach Emilys Geburt entstanden sind, halten sich die frischgebackene Mama und der Ersatzpapa liebevoll im Arm oder blicken stolz auf das Baby in seiner Tüll-Decke.

Anzeige

Instagram / uverdig_ivv Darya Sudnishnikova (r.) und ihr Freund Ivan im Jahr 2020

Anzeige

Instagram/ uverdig__ivv Darya, Ivan und Baby Emily

Anzeige

Instagram/ uverdig__ivv Darya und Ivan mit ihrem Baby, August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de