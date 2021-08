Darya Sudnishnikova möchte keine zweite Schwangerschaft. Vor Kurzem gab die Teenie-Mama bekannt: Sie ist schon wieder schwanger. Letztes Jahr im August brachte die 15-Jährige ihr erstes Kind auf die Welt: eine Tochter mit dem Namen Emily. Jetzt plante die Influencerin eigentlich, ihr zweites Kind zu behalten, doch jetzt sieht es ganz danach aus, als würde Darya keine zweite Schwangerschaft erleben: Sie will das Kind abtreiben lassen.

In ihrer Instagram-Story meldete sich Darya von einer Klinik aus. "Ich liege im Krankenhaus und nehme gleich die Tabletten", kündigte der Web-Star an. Sie ist aktuell in der fünften Woche schwanger, doch die Ärzte sollen dem Mädchen davon abgeraten haben, das zweite Baby auszutragen. Sie habe nach ihrer ersten Entbindung gravierende Verletzungen erlitten, sodass das Risiko für eine Fehlgeburt zu groß sei, erklärte sie.

Ihre Follower warfen ihr währenddessen vor, dass sie die ganze Schwangerschaft vorgegaukelt habe und nur Aufmerksamkeit generieren wolle. "Wenn ich sowas mit euch teile heißt es nicht, dass ich einen Hype um mich kreieren will", stellte Darya daraufhin klar.

Instagram / uverdig_ivv Darya Sudnishnikova mit ihrer Tochter

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova mit Tochter Emilia

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova, Influencerin

