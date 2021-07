Darya Sudnishnikova ist völlig verzweifelt! Die junge Russin wurde mit nur 13 Jahren durch eine Vergewaltigung schwanger – dennoch entschied die Influencerin sich damals dazu, das Kind zu bekommen und wurde daraufhin Mutter einer Tochter namens Emilia. Nun wandte die Beauty sich aber mit einer folgenschweren Nachricht an ihre Fangemeinde: Darya hat einen Schwangerschaftstest gemacht – das Ergebnis war positiv!

In ihrer Instagram-Story zeigte die Teenagerin einen positiven Schwangerschaftstest, laut dem sie in der zweiten bis dritten Woche schwanger ist. Für Darya Grund zur Panik: Tränenüberströmt machte sie mehr als deutlich, dass die Situation sie sehr überfordert. "Ich weiß gar nicht wohin. Was soll ich mit diesem Kind machen? Ich kann es nicht abtreiben. Ich töte doch damit ein Leben. [...] Ich kann das Kind nicht bekommen, aber ich kann auch keine Abtreibung machen", klagte die verzweifelte 15-Jährige.

Besonders dramatisch: Auf Unterstützung des vermeintlichen Erzeugers Maksim kann Darya wohl nicht hoffen. Anstatt sie aufzubauen, bombardierte der Schüler sie nämlich mit Beleidigungen, wie die junge Mutter mit diversen Screenshots belegte: "Diesem Maksim ist es egal. Es ist ausweglos."

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova mit Tochter Emilia

Instagram / uverdig_ivv Darya Sudnishnikova mit ihrer Tochter

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova, Influencerin

