Jetzt soll es für die Ewigkeit sein! Schon dreimal war Kerry Katona (39) in den Hafen der Ehe geschippert. Zuerst hatte sie das einstige Westlife-Mitglied Brian McFadden (40) geheiratet – mit dem Sänger hat sie die beiden Kinder Molly und Lillie-Sue. Nachdem diese Beziehung in die Brüche gegangen war, gab sie Mark Croft das Jawort und setzte mit dem Taxifahrer ihr beiden Kids Heidi und Max in die Welt. Kind Nummer fünf, Tochter Dylan-Jorge, hat sie mit Ehemann Nummer drei – dem inzwischen verstorbenen George Kay. Die vierte Hochzeit soll der ehemaligen Atomic Kitten-Sängerin nun erneut Glück bringen. Kerry ist tatsächlich wieder verlobt.

Wie das OK! Magazine erfahren haben will, soll Kerrys Freund Ryan Mahoney vor ihr auf die Knie gegangen sein. Ihre Antwort auf die Frage aller Fragen? Natürlich: "Ja!" "Ja" hieß es zuvor auch von den fünf Kindern der Musikerin. Von denen soll sich Ryan nämlich erst das Einverständnis abgeholt haben. "Ryan steht allen Kindern von Kerry sehr nahe, also stellte er sicher, dass er sie einbezog, bevor er um Kerrys Hand anhielt", gab ein Insider dem Magazin gegenüber preis.

Der große Moment soll ganz romantisch im gemeinsamen Urlaub in Spanien stattgefunden haben. Ryan soll der Liebe seines Lebens einen Zwei-Karat-Diamantring besorgt und diesen vor seinem Antrag erst Kerrys Töchtern gezeigt haben – die natürlich begeistert waren.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Sängerin

Instagram / ryanmahoney_7 Dylan-Jorge, Ryan Mahoney und Kerry Katona

Getty Images Kerry Katona in Großbritannien

