Vaterfreuden bei Michael Schulte (30)! Bei dem Singer-Songwriter könnte es momentan wohl kaum besser laufen: Er feiert nicht nur in Kürze sein Comeback als Coach in der Erfolgsshow The Voice, auch in seinem Privatleben gibt es nun allen Grund zur Freude – der Musiker überrascht jetzt nämlich mit besonders süßen Neuigkeiten: Michael und seine Frau Katharina erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs!

Das verkündet der "Back To The Start"-Interpret jetzt mit einem niedlichen Post auf Instagram. Auf dem Schnappschuss ist der Babybauch seiner Frau zu sehen – und der ist bereits ganz schön rund! "Baby Nummer zwei ist unterwegs", kommentiert er die Aufnahme. Offenbar können es aber nicht nur die künftigen Zweifach-Eltern kaum erwarten, ihren kleinen Spross bald in den Armen zu halten – sondern auch ihr Erstgeborener Luis! Der streckt auf dem Bild nämlich ganz neugierig seine Hand nach der Schwangerschaftskugel seiner Mama aus.

Zu dem künftigen Familienzuwachs gratulieren dem Paar bereits zahlreiche Fans: "Oh wie schön! Liebe Grüße und alles Gute!", jubelt beispielsweise ein Follower. Ein anderer scherzt: "Geil, dann hast du die Band ja bald voll! 'Die Schulte Family', alles Liebe für euch!"

Instagram / michaelschulte Der Babybauch von Michael Schultes Frau Katharina und sein Sohn Luis

Instagram / michaelschulte Michael Schulte und seine Frau Katharina

Instagram / michaelschulte Michael Schulte mit seinem Sohn

