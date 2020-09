Ariana Grande (27) kann sich über einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter freuen! Die US-Amerikanerin ist als Sängerin megaerfolgreich. Das bestätigte sich zuletzt bei den MTV Video Music Awards, die vor wenigen Tagen in New York stattfanden. Bei der Preisverleihung räumte sie gleich vier Mal als Gewinnerin eine Trophäe ab. Doch nicht nur im Musikbusiness ist sie ganz vorne mit dabei. Auch in den sozialen Medien kann sich Ariana über zahlreiche Fans freuen: Ihre Community stieg jetzt sogar auf unglaubliche 200 Millionen Follower an!

Mit dieser Marke knackt Ariana auf Instagram einen Rekord, denn: Keiner weiblichen Userin folgen so viele Menschen! Doch auch im Vergleich mit ihren männlichen Kollegen sieht es alles andere als schlecht aus: Ariana liegt derzeit hinter Fußballstar Cristiano Ronaldo (35) auf dem zweiten Platz. Den Content des Kickers schauen sich mittlerweile 237 Millionen Abonnenten an. Auf den Rängen hinter den beiden Stars tummeln sich der Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson (48) mit 196 Millionen, Influencerin Kylie Jenner (23) mit 193 Millionen und Sängerin Selena Gomez (28) mit 190 Millionen Followern.

Zu den Spitzenreitern bei den erfolgreichsten Postings der Stars gehören hingegen Jennifer Aniston (51), die im vergangenen Oktober ein Foto mit ihren ehemaligen Friends-Kollegen teilte. Dieser Beitrag sahnte mehr als 16 Millionen Likes ab und wurde nur noch von Kylie Jenner getoppt. Für das erste Foto von ihrer Tochter Stormi Webster (2) bekam der Social-Media-Star 18,4 Millionen Mal Zuspruch.

Getty Images Ariana Grande bei den Grammy Awards 2020

Instagram / arianagrande Ariana Grande mit ihrem Hund im Januar 2019

Instagram / jenniferaniston Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry und Jennifer Aniston

