Kurz vor dem großen Promi Big Brother-Finale musste sich die Ex-Queen of Drags-Teilnehmerin Katy Bähm von den anderen Bewohnern verabschieden: Sie und Mitkandidatin Emmy Russ (21) konnten die wenigsten Zuschauer von sich überzeugen. Doch die Travestiekünstlerin hatte im Märchenland nicht nur den Titel und die Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro im Visier – im Promiflash-Interview verriet sie ein weiteres Ziel: Katy wollte sich bei "Promi Big Brother" für die LGBTQI-Community einsetzen!

"Ich habe versucht, Aufklärung zu leisten, wo sie geleistet werden muss", erklärte Katy (26) ihre Intention jetzt gegenüber Promiflash – damit habe sie direkt bei ihrem Einzug in das TV-Märchenland beginnen wollen: "Ich bin ja schon mit einem Statement reingegangen. Mein Regenbogenkleid habe ich mir extra anfertigen lassen, um die Regenbogenflagge zu symbolisieren." Ihr sei bewusst gewesen, dass einige Zuschauer die Community aufgrund von Skandalen über einen Kamm scheren würden – allerdings gebe es auch zahlreiche Menschen, die die positiven Aspekte sehen würden.

Im TV zeigte Katy auch, dass sie eine schwere Vergangenheit hatte – und wollte damit jüngere Leute unterstützen. "Wenn ich ihnen Kraft und Mut geben kann, dann habe ich schon gewonnen", zog die ehemalige "Queen of Drags"-Kandidatin ein Fazit.

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de