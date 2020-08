Ob dieses Scheitern kurz vorm Ziel besonders schmerzt? Am Freitagabend ist es tatsächlich so weit: Die diesjährige Staffel Promi Big Brother findet mit dem großen Finale ihr Ende. Kurz vor Schluss mussten sich allerdings noch mal zwei Promis verabschieden: Katy Bähm (26) und Emmy Russ (21) packten ihre Koffer – und dabei waren die 100.000 Euro schon zum Greifen nahe. Wie gehen die Halbfinalisten nun mit ihrer späten, besonders ärgerlichen Niederlage um?

Der sechste Platz ging an Katy – und die zeigte sich in der "Late Night Show" doch ganz schön gefasst: "Also für mich war es nicht überraschend. Ich dachte schon, dass es da so die Favoriten gibt", stellte sie klar. Enttäuscht ist sie deshalb ganz und gar nicht: "Ich war total relaxt heute, ich habe mich einfach gefreut, noch da zu sein – und Halbfinale ist besser als kein Finale!", zog sie ihr Fazit.

Emmy hat direkt nach ihrem Exit bitterlich geweint. "Ich bin sehr emotional – mir war dieses Projekt sehr wichtig", erklärte sie ihre erste Reaktion. Dennoch ist Emmy stolz auf sich – vor allem, weil sie sich selbst treu geblieben sei: "Ich habe am Anfang gesagt: Ich werde als die Emmy wieder rausgehen, als die ich reingekommen bin."

