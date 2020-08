Sie hat es wohl nicht immer leicht gehabt! In wenigen Tagen startet die neue Trash-Perle im deutschen TV – Like Me – I'm Famous! Das Konzept ist so einfach wie simpel: Zehn Promis müssen sich von ihrer Schokoladenseite zeigen, um die Gunst der Konkurrenz zu gewinnen. Mit dabei sind unter anderem Melanie Müller (32), Helena Fürst (46), Aurelio Savina (42) und Sarah Knappik (33). Letztere spaltet schon zu Beginn des neuen Formats die Gruppe: Sarah kommt bei dem einen oder anderen nicht wirklich gut an!

Bereits vor Wochen wurde die neue Sendung aufgezeichnet. Promiflash konnte vor dem Start der neuen Show mit den Kandidaten sprechen – auffällig dabei: Die 33-Jährige scheint innerhalb der Villa ordentlich polarisiert zu haben. Vor allem Aurelio konnte der Blondine nichts abgewinnen. "Sarah Knappik ist ein seltsamer Mensch und mit ihr werde ich wohl nie klarkommen. Sie ist und bleibt ein Fähnchen im Wind", zieht der ehemalige Bachelorette-Kandidat gegenüber Promiflash sein Fazit. Auch der einstige Love Island-Hottie Yasin kam mit dem Ex-Dschungelcamp-Sternchen nicht so klar.

YouTuberin Juana Princess verstand sich hingegen prima mit Sarah. "Besonders sympathisch fand ich Sarah. Ihr erzählte ich gleich von meinem normalen Beruf als diplomierte Pflegefachfrau und damit kam ich gut bei ihr an. Das hat mich natürlich gefreut, wenn man da gleich jemanden hat, mit dem man sich anfreunden konnte", erzählt die Netz-Berühmtheit ganz offen im Promiflash-Interview.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Aurelio Savina, "Like Me – I'm Famous"-Teilnehmer

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Die "Like Me – I’m Famous"-Kandidaten

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Juana Princess, "Like Me – I'm Famous"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de