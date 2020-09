Wie hat sich Nico Rosberg (35) an seinem allerersten Tag in Die Höhle der Löwen geschlagen? Am Montagabend startete die beliebte Tüftlershow mit neuem Sendeplatz in eine weitere Staffel. Doch nicht nur der Ausstrahlungstermin änderte sich, sondern auch die Besetzung der Löwenriege: Statt Show-Legende Frank Thelen (44) kämpft nun der ehemalige Formel-1-Star Nico Rosberg um die innovativen Produkte der Gründer. Doch passt der ehemalige Rennfahrer überhaupt in "Die Höhle der Löwen" – was sagen die Zuschauer?

Noch vor Ausstrahlung hatten die Fans der Vox-Sendung gemischte Gefühle in Bezug auf den Neuzugang. So sprach sich in einer Promiflash-Umfrage lediglich eine knappe Mehrheit für den 35-Jährigen aus. Nico scheint allerdings in der ersten Folge ordentlich Eindruck hinterlassen zu haben! Die Twitter-Gemeinde zeigte sich beeindruckt von seinem Feuer: "Wow! Der Rosberg ist ja doch ein knallharter Investor, finde ich gut", betonte ein Zuschauer während der Sendung, wofür er auf der Plattform viel Zuspruch bekam.

Auch Nicos Kollegen äußerten sich im Promiflash-Interview durchweg positiv zu dem neuen Löwen. So schwärmte beispielsweise Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl (66): "Ich finde, er hat sich prima geschlagen. Er ist sehr elanvoll, er ist sehr mutig – genau so, wie man sich auch eine Kämpfernatur vorstellt." Wie fandet ihr Nicos "Die Höhle der Löwen"-Auftakt? Stimmt ab!

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nico Rosberg als Investor bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams, Nico Rosberg und Dagmar Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nico Rosberg bei "Die Höhle der Löwen"

