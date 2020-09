Die zweite Finalistin von Kampf der Realitystars steht jetzt ebenfalls fest! Die Promis wetteifern seit mittlerweile sieben Folgen um den Sieg und die Gewinnsumme in Höhe von 50.000 Euro – heute steht das Halbfinale an. Willi Herren (45) wurde bereits von den anderen Kandidaten gesichert und noch vor der "Stunde der Wahrheit" ins Finale geschickt. Nun konnte eine weitere Teilnehmerin vor der Entscheidung in die letzte Runde einziehen.

Beim Spiel "Reality-Gossip" mussten die Stars Schlagzeilen den richtigen Kandidaten zuordnen. Nachdem Georgina Fleur (30), Steff Jerkel und Kate Merlan (33) gleich viele Punkte sammeln konnten, gab es ein Stechen. In einer Schnellfragerunde mussten sie Fragen beantworten, wer als Erstes fünf davon richtig hatte, gewinnt. Die Ex von Benjamin Boyce (52) konnte mit Wissen glänzen – daher steht Kate in der nächsten Woche im Finale. "Ich muss erst mal klarkommen, das war gerade voll nervenaufreibend", konnte sie ihren Sieg noch gar nicht richtig fassen.

"Ich gönne es Kate von ganzem Herzen, dass sie safe ist", freute sich Georgina für ihre Mitstreiterin. Auch Melissa (24) ist sich sicher: Es hat genau die Richtige getroffen. "Ich freu mich auf jeden Fall für Kate, sie hat es sehr verdient", meinte die Love Island-Beauty.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Anzeige

RTL II Kate Merlan, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Anzeige

RTL2 Willi Herren und Steff Jerkel bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTL II Georgina Fleur, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de