Herrscht zwischen Julian Evangelos (28) und Stephanie Schmitz (26) tatsächlich Harmonie pur? Seit Wochen deuten die beiden Love Island-Stars von 2017 immer wieder an, dass sie in einer handfesten Liebeskrise stecken: Seit ihrer Teilnahme an Temptation Island haben sich der Student und die gelernte Krankenschwester nicht mehr gemeinsam gezeigt und auch kein Wort übereinander verloren. Doch ist das alles nur Schein? Julian und Stephie genossen nun einen entspannten Fernsehabend zusammen!

Das fiel aufmerksamen Fans des Paares in deren Instagram-Storys auf: Sowohl der 28-Jährige als auch seine Verlobte veröffentlichten auf ihren jeweiligen Kanälen Videos davon, wie sie den Staffelstart der neuen "Love Island"-Staffel verfolgen – und zwar offenbar auf demselben Fernseher. Auch das Sideboard und ein dekorativer Leopard deuten darauf hin, dass die eigentlichen Turteltauben die Show Seite an Seite auf dem Sofa schauten.

Sind Julian und Stephie also doch noch ein Paar? Viele ihrer Follower vermuteten zuletzt immer wieder, dass hinter der Social-Media-Präsenz der beiden eine kleine PR-Show stecke. Grund dafür könnte die "Temptation Island"-Teilnahme der beiden sein – denn seit dieser ist es dem Pärchen vertraglich untersagt, aktuell über ihre Beziehung zu sprechen.

MG RTL D / Stefan Menne Stephanie Schmitz und Julian Evangelos, Reality-Stars

Instagram / stephifashion Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz und Julian Evangelos

