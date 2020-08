Julian Evangelos (28) und Stephanie Schmitz (26) sorgen für jede Menge Unruhe! Seit mehreren Wochen verwirrt das eigentliche Love Island-Traumpaar seine Fans total: Seitdem die Turteltauben die Dreharbeiten für Temptation Island V.I.P beendet hatten, zeigten sie sich nicht mehr gemeinsam – schnell kamen Spekulationen auf, das Seitensprungformat habe die beiden in eine Liebeskrise gestürzt. Doch einige Follower sind sich da nicht so sicher und vermuten eine waschechte PR-Show. Promiflash diskutiert das Ganze für euch aus: Spielen Julian und Stephie ihren Krach nur vor – oder herrscht zwischen den beiden wirklich dicke Luft?

Das spricht für eine echte Liebeskrise

1. Julian und Stephie sind total fertig

Seit ihrer Rückkehr aus Thailand waren die Blondine und ihr Schatzi kein einziges Mal gemeinsam im Netz zu sehen. Jedoch klagten sie ihren Fans separat ihr jeweiliges Leid: "Ehrlich gesagt, weiß ich gerade selbst nicht, ob es mir gut oder schlecht geht!", erzählte Julian in einer Fragerunde auf Instagram – und auch Stephie scheint es nicht sonderlich gut zu gehen. "Ich bin mental so... einfach so matschig im Kopf und ausgelaugt", schilderte sie.

2. Julian schläft momentan nicht in der gemeinsamen Wohnung

In zahlreichen Videos war der Fitnessliebhaber zuletzt in fremden vier Wänden zu sehen: Wie der einstige Bachelorette-Kandidat seinen Followern erklärte, schlafe er aktuell bei seiner Mutter. Stephie hingegen filmt sich nach wie vor in der modernen Wohnung des Paars am Rhein – der Verdacht dürfte sich durch die räumliche Trennung also erhärten!

Das spricht für eine inszenierte Liebeskrise

1. Alle Pärchenbilder sind noch online

Im Zuge einer Trennung dürfte die erste Konsequenz heutzutage stets sein, alle gemeinsamen Schnappschüsse von den Social-Media-Plattformen zu entfernen. Bei Julian und seiner Liebsten ist aber genau das nicht passiert: Sowohl der Lehramtsstudent als auch die gelernte Krankenschwester bieten ihren Bewunderern auf ihren Accounts auch weiterhin jede Menge Pärchen-Content. Und auch in ihren Profilbeschreibungen prangt noch der Name des jeweils anderen.

2. Stephie trägt ihren Verlobungsring noch

Nur wenige Monate nach ihrer "Love Island"-Teilnahme hatte Julian Stephie im gemeinsamen Urlaub einen Heiratsantrag gemacht. Ein feiner Ring zierte seitdem den Finger der Blondine. Und diesen hat sie auch nach ihrer neuesten Fernseherfahrung nicht abgenommen: Auf einem neuen Foto der Rheinländerin blitzt das Schmuckstück noch immer an der Hand der 26-Jährigen – genau über dem "J"-Tattoo, das ebenfalls ihrem Verlobten gewidmet ist.

3. Keiner von beiden spricht Klartext

"Ich darf dazu nichts sagen" – das dürfte aktuell der meist gesagte Satz der vermeintlichen Streithähne sein. Weder Julian noch Stephie sprachen bisher nämlich Klartext über ihren aktuellen Beziehungsstatus und antworteten diesbezüglich auch nicht auf die Fragen ihrer Fans. Grund dafür ist natürlich auch die vertragliche Sperre von "Temptation Island V.I.P", weswegen viele Follower auch sicher sind: Die beiden müssen sich bis zur Ausstrahlung einfach bedeckt halten. Folglich geben sie bewusst unklare Statements ab, die den Eindruck erwecken, sie hätten eine Krise. Anschließend könnten sie ganz normal als Paar weitermachen.

