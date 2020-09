Henrik Stoltenberg mausert sich direkt nach dem Love Island-Start zum Womanizer der aktuellen Staffel. Nach zwei Tagen machte er bereits drei Frauen schöne Augen: Seiner ersten Partnerin Anna Iffländer, Granate Aurelia Lamprecht und zuletzt Melina Hoch – nur, um dann schließlich wieder Aurelia um den Finger zu wickeln. Ist das vielleicht seine Strategie, um weiterzukommen oder ist das einfach nur seine Art zu flirten? Darüber sprach Henrik mit Promiflash.

"So eine Taktik zu spielen, das bringt überhaupt nichts, weil es kommt dann eh immer anders, als man das sich erhofft und denkt. Ich gehe da einfach mit meiner Art rein", erklärte der Personal Trainer im Vorfeld der Sendung gegenüber Promiflash. Grundsätzlich sei er sehr straight und würde den Leuten immer direkt ins Gesicht sagen, was er denke. Manchmal sei er da sogar zu ehrlich. Doch hinterrücks über andere zu reden, entspreche nicht seinem Charakter.

Auch wenn Henrik seiner Meinung nach offen damit umgeht, dass er an allen drei Islanderinnen Interesse hat – die Ladys sehen das nicht so locker. Vor allem Aurelia ist mächtig sauer. Henrik stellte schon vorab klar, dass er nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen ist: "Also man muss mich schon echt gut auf die Palme bringen, dass es zum Streit kommt." Er versuche immer, auf erwachsene Art und Weise zu kommunizieren und eine Lösung zu finden.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Henrik und Anna bei "Love Island" 2020

Anzeige

RTLZWEI – Magdalena Possert Henrik, Kandidat bei "Love Island" 2020

Anzeige

RTL2 Aurelia Lamprecht und Henrik Stoltenberg bei "Love Island" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de