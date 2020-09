Bäumchen wechsle dich bei Love Island! Wobei, Hobby-Casanova Henrik Stoltenberg scheint eher die Frauen öfter zu wechseln als seine Unterwäsche! In Folge eins kuschelte der Student noch mit Anna Iffländer im Bett. Am Anfang der Dienstags-Episode züngelte er mit Granate Aurelia Lamprecht. Nach der Knutscherei mit seiner TV-Freundin schmiss sich der Vollzeit-Schnösel aber plötzlich an eine neue Islanderin ran – die dritte Dame in 48 Stunden.

Dabei handelte es sich um die Cheerleaderin Melina Hoch, die eigentlich Luca Wetzel vercoupelt ist. Die beiden kommen sich bei einer Unterhaltung auf dem Balkon näher. "Ich werde nicht um den heißen Brei reden, ich wollte dir sagen, dass ich dich auf jeden Fall interessant finde", zeigte sich Henrik eher als Amateur im Süßholzraspeln. Ihm würde vor allem die Art der Sportliebhaberin zusagen, dazu finde er sie äußerst attraktiv. Dagegen deutete Melina eher an, dass sie Henrik momentan in der Friendzone sehen würde.

Granate Aurelia lässt sich das Fremdflirten ihres Couple-Partners aber nicht lange gefallen und stellt ihn bei einer zweisamen Couch-Einheit gleich zur Rede: "Ich bin ein sehr stolzer Mensch und das kratzt an meinem Stolz. Ich habe keinen Bock, meine Zeit mit Halbherzigkeiten zu verschenken oder dass du dir noch andere Optionen offen lässt." Er erklärt ihr, dass es keine böse Absicht war und, dass die Show ihn manchmal in ein Gefühlschaos stürzt. Außerdem braucht der Hemd-Sammler seinen Freiraum. Die Hotelfachfrau zeigt sich beschwichtigt und die beiden besiegeln ihre Versöhnung mit einer innigen Kuscheleinheit.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

