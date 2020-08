Sie schweben auf Wolke sieben! Nachdem der Influencer Reece Hawkins seine Beziehung zu dem bekannten Model Tammy Hembrow (26) nach fünf gemeinsamen Jahren, einer Verlobung und zwei gemeinsamen Kindern beendet hatte, bandelte er 2018 mit London Goheen an. Mittlerweile sind Reece und Goheen seit knapp zwei Jahren ein Paar. Doch jetzt setzen die beiden ihrer Liebe die Krone auf: Reece und London gaben nun ihre Verlobung bekannt!

"Für immer und ewig, Baby", betitelte die Beauty jetzt eine Fotoreihe auf Instagram. Die süßen Schnappschüsse zeigen das junge Paar kurz nachdem Reece um Londons Hand angehalten und sie "Ja" gesagt hat. Dabei strahlen die beiden nicht nur bis über beide Ohren, die 22-Jährige zeigt auch ganz stolz ihren auffälligen Verlobungsring. "Marry Me!", also zu deutsch "Heirate mich!", steht auf der Schatulle des diamantbesetzten Schmuckstückes geschrieben.

Ihre Fans kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: Sie überhäuften das junge Paar mit zahlreichen Glückwünschen und Tausenden Likes. "Ich freue mich so sehr für euch", "Oh mein Gott, ihr seid so süß" oder auch "Wow, Glückwunsch ihr Süßen", lauteten nur ein paar der Kommentare ihrer Community.

Instagram / londonshaygoheen Reece Hawkins und London Goheen im Juli 2020

Instagram / londonshaygoheen Der Verlobungsring von London Goheen

Instagram / reece_hawkins_ Reece Hawkins, 2019



