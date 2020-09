Hat das noch mit sportlichem Kampfgeist zu tun? Bald starten die spannenden Runden der neuen Staffel Promiboxen. Eines der antretenden Duos besteht aus Kampf der Realitystars-Kandidat Sam Dylan (29) und Bachelor in Paradise-Teilnehmer Serkan Yavuz (27). Die beiden lieferten sich schon den einen oder anderen Beef auf Social-Media. Serkan veröffentlichte jetzt eine provokante Foto-Collage – dabei hat er Sam in einen Rollstuhl gephotoshoppt.

Auf dem besagten Bild war ursprünglich ein Papa mit seinen beiden Kindern zu sehen, wobei der linke Sprössling im Rollstuhl sitzt und mit seinem Geschwisterchen Händchen hält. Hobbybastler Serkan hat seinen Kopf auf den des Papas gesetzt, wohingegen Sams Haupt auf dem Rollstuhl-Kind platziert wurde. Das Geschwisterchen hat das Gesicht von Sams Boyfriend Rafi Rachek (30) bekommen. "Papa Serki bringt dem Sammy Mäuschen erst Manieren beim Promiboxen bei und dann aber auch wieder sicher ins Bettchen. Sind wir nicht süß? Ich und meine beiden Rotzgören", kommentierte der ehemalige Big Brother-Abbrecher die Foto-Montur.

Erst gestern erlaubte sich der Regensburger eine äußerst detaillierte Hassrede gegen Sam. Die Promiflash-Leser fanden bereits diesen Social-Media-Ausbruch als zu übertrieben. Knapp 1.000 Stimmgeber gaben an, dass die Aussagen übers Ziel hinausgeschossen sind. Mit dem Rollstuhl-Bild setzt Serkan jetzt noch einmal eine Schippe drauf – geht das zu weit? In der Umfrage am Ende des Artikels könnt ihr darüber abstimmen.

Anzeige

SAT.1 Sam Dylan, Promiboxen-Kandidat

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, Reality-Sternchen

Anzeige

SAT.1 Sam Dylan, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de