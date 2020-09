Wird Adeline Norberg jetzt auch eine waschechte Influencerin? Wohl über keine deutsche Familie wurde in den vergangenen Monaten so viel berichtet wie über die Norbergs. Neben dem Scheidungsdrama von Claudia Norberg (49) und Michael Wendler (48) und der neuen Liebe des Schlagerstars zu Laura (20) rückte auch die Wendler-Tochter Adeline immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Die versteht sich nämlich prächtig mit ihrer neuen, fast gleich alten Stiefmutter – und hat in ihr vielleicht auch schon ein Vorbild gefunden: Adeline scheint sich zumindest in Sachen Social-Media-Postings einiges von Laura abgeschaut zu haben.

Auf Instagram überraschte Adeline ihre Fans nun mit einem neuen Foto von sich. Strahlend und überaus lässig sitzt die Blondine auf einer Mauer, hält einen Becher Eiskaffee in der Hand und trägt eine große Sonnenbrille auf der Nase. Keine Frage: Dieser Beitrag hat absoluten Influencer-Charakter! Ob Laura ihr da den einen oder anderen Tipp zugeflüstert hat? Schließlich setzt sie selber oftmals auf ganz ähnliche Posen – und hat damit bis dato immerhin über 582.000 Follower an Land gezogen.

Erst vor Kurzem betonte Adeline, wie sehr sie Laura als neues Familienmitglied schätze. "Ich lieb' sie einfach, wir sind eine super Familie", schwärmte die 18-Jährige in der Doku "Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet". Und das kann Laura auch nur zurückgeben, wobei sie ebenfalls direkt klarstellte, dass die beiden sich einfach auf freundschaftlicher Basis mögen: "Sie muss keine Sorge haben, dass ich ihre Stiefmutter werde. Wir verstehen uns gut und sie wird wissen, dass ich nicht ihr Mama-Ersatz bin."

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Adeline Norberg im Januar 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Norberg im März 2019

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler mit seiner Tochter Adeline und Gattin Laura

