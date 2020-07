Ob Claudia Norberg (49) das gefällt? Vor wenigen Wochen heiratete Michael Wendler (48), der Ex-Mann der ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin, seine 28 Jahre jüngere Partnerin Laura Müller (19). Dabei nahm sie nicht nur Claudias Mädchennamen Norberg an, sondern wurde so gesehen auch die Stiefmutter von Adeline Norberg, Claudias und Michaels gemeinsamer Tochter – und davon ist die Gladbeckerin alles andere als begeistert. Adeline scheint sich von der Meinung ihrer Mutter aber nicht beeinflussen zu lassen, im Gegenteil: Sie schwärmt von Laura in den höchsten Tönen!

In der aktuellen Folge von "Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet" sprach Adeline über ihre Beziehung zu Laura: "Sie ist mir total ans Herz gewachsen. Die ist so lieb, so mega!" Darüber hinaus haben sie sogar gemeinsam das Kleid der 19-Jährigen für die kirchliche Trauung ausgesucht. Adeline betonte, dass sie sich für ihren Vater keine bessere Frau habe vorstellen können: "Ich lieb’ sie einfach, wir sind eine super Familie!"

Auch Laura weiß das Verhältnis zu Adeline sehr zu schätzen, allerdings als Freundschaft – in die Mutterrolle wolle sie nicht schlüpfen. "Sie muss keine Sorge haben, dass ich ihre Stiefmutter werde. Wir verstehen uns gut und sie wird wissen, dass ich nicht ihr Mama-Ersatz bin", erklärte die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin in einer früheren Folge der Doku-Soap.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norberg, Unternehmerin

Instagram / adelinenorberg21 Adeline Norberg im Juli 2020



