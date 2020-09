Kaum haben sich die ersten Couples gebildet, ziehen auch schon einige dunkle Wolken am Love Island-Himmel auf. Zwar schlafen die Jungs und ihre auserwählten Ladys mittlerweile alle in einem Bett. Doch nicht bei allen wollen auch schon die Funken überspringen. Stattdessen legten sie sich nun lieber miteinander an. Die Fans vor den heimischen Mattscheiben machten sich online ausgiebig darüber lustig.

Als sich Melina Hoch, Aurelia Lamprecht und Chiara Antonella für einen Mädels-Talk zusammensetzten, fühlten sie sich von ihren TV-Flirts Luca Wetzel, Henrik Stoltenberg und Josua Günther belauscht. Eins kam zum anderen, und schon entbrannte eine Diskussion. Offenbar hatten die Herren der Schöpfung ihren Ladys gegenüber zu wenig Interesse gezeigt – ein Vorwurf, den Luca nicht auf sich sitzen lassen wollte. "Ich bin doch nicht ihr Hund. Wenn ich ihr ein Zeichen gebe, dann möchte ich halt auch, dass was zurückkommt", schimpfte er über seine Partnerin Melina.

Auf Twitter wurde das Ganze nur belächelt. "Jungs gegen Mädchen: Der Kindergarten geht wirklich los" oder "Kernkompetenz der Mädels: Probleme suchen, wo eigentlich keine sind", scherzten die User. Tatsächlich schien der Großteil der Nutzer im Netz auf der Seite der Männer zu sein. Welches Team seid ihr: Boys oder Girls? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Anzeige

RTLZWEI Melina, Aurelia, Geraldine und Anna bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Melina und Luca, "Love Island"-Couple

Anzeige

RTLZWEI – Magdalena Possert Die Kandidaten von "Love Island" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de