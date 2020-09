Schon an Tag drei kommen auf Love Island die Nachtsichtkameras zum Einsatz! Seit dem 31. August wird auf der Insel der Liebe wieder fleißig geflirtet, gekuschelt und jetzt sogar endlich gefummelt! Nachdem Henrik Stoltenberg in der vergangenen Folge bereits bei einem Spiel Granate Aurelia Lamprecht die Zunge in den Hals gesteckt hat, ist nun Marc Zimmermann an der Reihe. Während einer gemeinsamen Nacht auf dem Sofa mit Blondine Anna Iffländer kam es zum erotischen Austausch von Zärtlichkeiten!

Nachdem sich Marc und Anna bereits in der vergangenen Episode schon bestens verstanden und auch ordentlich gekuschelt hatten, gingen das Male-Model und die Sachbearbeiterin jetzt so richtig auf Tuchfühlung. Um mehr Zweisamkeit zu haben, verbrachte das Pärchen in spe eine gemeinsame Nacht auf der Couch – in einem Bett dürfen sie nämlich erst nächtigen, wenn sie sich in der kommenden Paarungszeremonie vercoupeln. Auch wenn sie Anna zunächst zierte, schlüpfte sie dann doch mit unter die Decke des 25-Jährigen. Und kurz nachdem das Licht ausgegangen war, kam es endlich zum ersten innigen und ziemlich romantischen Lippenbekenntnis der beiden in Form eines Gute-Nacht-Kusses! "Sie macht mich glücklich. Ich hatte kribbeln im Bauch. Es fühlt sich absolut richtig an", erklärte der Kölner am morgen danach. Und auch Anna fand: "Das war schön und kein Ich-bin-gierig-und-hab-Bock-auf-dich-Kuss."

Für die Promiflash-Leser war bereits am vergangenen Dienstagabend klar, dass aus den beiden mehr werden könnte. In einer Umfrage (Stand 2. September 22:30 Uhr) waren sich rund 96 Prozent (271 Stimmen) sicher, dass es zwischen Marc und Anna bereits mächtig gefunkt hat. Nur 4 Prozent (12 Stimmen) sind sich bis jetzt noch nicht sicher, ob es zwischen den beiden wirklich so gut harmoniert.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI Marc und Anna bei "Love Island" 2020

RTLZWEI Marc und Anna bei "Love Island" 2020

RTLZWEI Marc und Anna auf dem Sofa

RTLZWEI Marc und Anna im Bett

