Es wird wieder geklettert, geschaukelt und geschwitzt! Seit 2016 begeistert Ninja Warrior Germany regelmäßig die Zuschauer. Unter der Moderation von Frank Buschmann (55) und Jan Köppen (37) müssen sich sportliche Talente durch einen riskanten Parcours kämpfen – darin droht ihnen immer wieder der Sturz ins Wasser. Gut ein Jahr ist es bereits her, dass die vierte reguläre Staffel ausgestrahlt wurde. Doch bald hat das Warten ein Ende: "Ninja Warrior Germany" kehrt im Oktober auf die Bildschirme zurück!

Das gab RTL nun in einer Pressemitteilung bekannt: Am 2. Oktober um 20:15 Uhr soll die erste Folge der Jubiläumsstaffel ausgestrahlt werden. In sechs Vorrunden werden sich je rund 55 Athleten beweisen – und das an mehr Hindernissen denn je! Und neben dem heftigen Parcours dürfen sich die Fans auf noch ein weiteres Highlight freuen: Erstmals steht der Finalturm, der 20 Meter hohe Mount Midoriyama unter freiem Himmel. Wer diesen wohl bezwingen und damit 25.000 Euro gewinnen wird?

Unter den diesjährigen Teilnehmern sind auch einige bekannte Gesichter. Besonders freuen dürften sich die Zuschauer über Let's Dance-Liebling Moritz Hans (24). Bereits zum fünften Mal tritt der 24-Jährige an. Dabei ist er nicht der einzige Alumni. So nimmt auch Arleen Schüßler, die 2019 bereits als stärkste Frau abräumte, gemeinsam mit ihrem Freund Benni teil. Auch die Heidl-Geschwister gehen wieder an den Start: Bekannt aus Team Ninja Warrior wagen sich Mercy, Manasse und Jescher erneut an die Hindernisse – mit Erfolg?

ActionPress/Thomas Burg Jan Köppen und Laura Wontorra für "Ninja Warrior Germany"

TVNOW / Markus Hertrich Arleen Schüßler und Benedikt Sigmund bei "Ninja Warrior Germany"

Foto: TVNOW / Markus Hertrich Mercy von Trentini, Jescher (l.) und Manasse Heidl bei "Ninja Warrior Germany"

