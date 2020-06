Moritz Hans (24) kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Der Sportler stellte zuletzt in der beliebten Tanzshow Let's Dance sein Können unter Beweis. Im großen Finale musste er sich Lili Paul-Roncalli (22) und Luca Hänni (25) stellen und konnte am Ende den zweiten Platz belegen. Bevor er das Tanzbein geschwungen hatte, war er etliche Male bei Ninja Warrior Germany auf den TV-Bildschirmen zu sehen. Und an dieser Sendung wird er jetzt wieder teilnehmen.

Gegenüber RTL.de verrät der 24-Jährige, wie seine Zukunft im Fernsehen aussehen wird. Er wird zum fünften Mal bei Ninja Warrior Germany teilnehmen. "Da brauche ich wieder bisschen Spannung im Körper. Mal schauen, wie das wird", erklärt er im Gespräch. Nach der Tanzerei sei er wie in ein Loch gefallen, und die ganze Anspannung sei weg. Das sei allerdings nicht wirklich vorteilhaft, da er diese auch für die Hindernisparcours in der Gameshow brauchen würde.

Nach dem ganzen Training bei "Let's Dance" ist sein Körper mittlerweile offenbar völlig ausgelaugt: "Viel ist da nicht mehr rauszuholen", gesteht er im Interview. Er habe zwar die letzten Monate viel Sport gemacht, jedoch nicht spezifisch für die Arme und den Oberkörper. Er hoffe einfach auf die Routine des letzten Jahres.

TV NOW Moritz Hans bei "Let's Dance" 2020

Thomas Burg Moritz Hans bei "Ninja Warrior" 2017

Thomas Burg Moritz Hans bei "Ninja Warrior" 2017



