Jérôme Boateng (32) ist überglücklich: Er konnte seinen Geburtstag mit seinen Brüdern feiern! Am 3. September ist der Fußballer 32 Jahre alt geworden und zur Feier des Tages haben sich seine Liebsten zusammengefunden. Was gar nicht so leicht sein dürfte: Schließlich ist nicht nur Jérôme ein gefeierter Promi mit vollem Terminkalender. Auch Kevin Prince und George sind als Profi-Kicker und Rapper vermutlich ganz schön eingespannt.

Den besonderen Moment hat das Geburtstagskind auf einem Schnappschuss festgehalten – der natürlich bei Instagram veröffentlicht wurde. "Brüder", schreibt Jérôme in Großbuchstaben zu dem Foto. "Es wird immer gute und schlechte Zeiten geben, aber am Ende kann nichts den Boa-Klan auseinanderreißen!", lautet des Weiteren sein Kommentar. Ein so familiäres Zusammentreffen scheint tatsächlich eine Seltenheit zu sein. Im Folgenden beteuert der FC Bayern München-Star noch: "Ich kann es kaum glauben, dass wir es wirklich geschafft haben, meinen Geburtstag gemeinsam zu feiern."

Unter den Gratulanten befinden sich allerdings nicht nur Kevin Prince und George. Neben unzähligen Fans sprechen ihm auch etliche Fußballkollegen ihre Glückwünsche aus. "Happy Birthday, Maschine", richtet sich Mario Götze (28) in seiner Insta-Story an Jérôme. Mit "Alles Gute zum Geburtstag" und "Happy Birthday, Bro", gratulieren außerdem Franck Ribéry (37) und Mesut Özil (31).

Jérôme, Kevin Prince und George Boateng

Mesut Özil, Jérôme Boateng und Mario Götze bei der WM 2014

Jérôme Boateng und Franck Ribéry, Mai 2016

