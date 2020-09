Heute ist es so weit! Schon am Montag ging die vierte Staffel von Love Island an den Start. Auch in diesem Jahr wollen liebeshungrige Singles in der mallorquinischen Traumvilla ihr großes Glück finden. Bislang hatte es erst eine sogenannte Paarungszeremonie gegeben, in der sich die Teilnehmer einen neuen Partner aussuchen dürfen. Für gewöhnlich führt Jana Ina Zarrella (43) durch diesen Programmpunkt. Doch die fällt krankheitsbedingt für mindestens zwei Wochen aus. Stattdessen wird sie von der "Aftersun – Der Talk"-Moderatorin Cathy Hummels (32) vertreten: Sie hat bei der heutigen Paarungszeremonie ihren ersten Auftritt!

"Heute ist mein großer Tag", teilte die Frau von Mats Hummels (31) ganz aufgeregt auf Instagram mit. In ihrem Feed veröffentlichte sie auch ein Foto, auf dem sie ihr blaues Glitzerkleid präsentiert, das sie sich für ihren großen TV-Auftritt ausgesucht hat. Darunter schrieb Cathy, dass sie diese Nacht wohl nie vergessen wird – vor allem, weil sie dabei ist, wenn der erste Islander dieser Staffel die Show verlassen muss: Denn aktuell sind im Haus noch sechs Jungs und sieben Mädels – und somit eine Dame zu viel.

Zudem verriet Cathy gegenüber RTL, wie ihr persönliches Warm-up für diese Herausforderung aussieht: "Ich habe mich vorbereitet, indem ich mir die bisherigen Staffeln von 'Love Island' angeschaut habe." Zudem habe sie auch ein paar Dinge recherchiert und mit Jana Ina telefoniert.

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella im August 2020

RTL2 Cathy Hummels und die "Love Island"-Teilnehmer

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Jahr 2020

