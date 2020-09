Schmuck-Show bei Marie Nasemann (31)! Das Model wurde durch die Teilnahme bei Heidi Klums (47) Casting-Show Germany's next Topmodel berühmt, wo Marie den dritten Platz verbuchen konnte. Seitdem ist sie erfolgreich als Model und Schauspielerin tätig. Doch auch privat ist einiges geboten: Nach der Hochzeit mit Sebastian Tigges ist sie zum ersten Mal Mutter geworden. Jetzt präsentierte die Schauspielerin einen zweiten Ring an ihren Ehefinger – der hat aber eine ganz andere Bedeutung.

"Neige zu symbolisch/persönlich aufgeladenem Schmuck. Ein Ring für meine große Liebe, einen für mein Regenbogenbaby", beschrieb das Model die beiden Schmuckstücke an ihrem linken Ringfinger. Jedes Mal, wenn sie auf diese Hand schaue, würde sie daran erinnert werden, was für ein Glück sie hat, erklärte sie weiter. Bevor die Mutter vor einigen Monaten zum ersten Mal Mutter geworden ist, erlitt sie eine Fehlgeburt. Mit diesem Ring will sie ihrem verlorenen Sprössling Tribut zollen.

Auf Social Media hält Marie ihre Fans mit Foto-Updates über ihren Mama-Alltag auf dem Laufenden. Vor Kurzem gestand sie aber, dass sie sich durch Instagram oft sehr unter Druck gesetzt fühlt.

Instagram / marienasemann Marie Nasemanns Hand

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrem Ehemann Sebastian

Instagram / marienasemann Sebastian Tigges und Marie Nasemann mit ihrem Kind

