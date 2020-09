Offenbar wurde es Zeit für eine Veränderung! In den vergangenen Wochen war ganz schön was los im Leben von Jennifer Frankhauser (28): Die Influencerin hatte nicht nur den Promi Big Brother-Container unsicher gemacht und die Show nach wenigen Tagen freiwillig verlassen – sie machte auch die neu entfachte Liebe zu ihrem einstigen Ex-Freund Steffen offiziell. Jetzt hat die Netz-Bekanntheit wieder eine Überraschung für ihre Fans im Gepäck: Sie hat eine neue Frisur.

Auf ihrem Instagram-Profil hat Jenny ein Foto veröffentlicht, das den Followern besonders ins Auge fallen dürfte. Während ihr auf einem vorherigen Schnappschuss die Haare noch locker bis über die Brust reichen, ist auf der neuen Aufnahme ein gutes Stück ab. Zudem trägt sie ihre Mähne nicht mehr glatt, sondern setzt auf einen natürlichen Wellen-Style. Dass sich die Ludwigshafenerin mit ihrem neuen Look offenbar pudelwohl fühlt, wird durch ihr breites Grinsen ziemlich deutlich.

Doch wie kommt die Veränderung eigentlich bei der Community an? So viel sei schon mal verraten: Die Mehrheit findet es klasse! "Die Haare stehen dir so verdammt gut", "Ich finde deine Haare so toll" und "Die Haare stehen dir viel besser", feiern sie die User mit Komplimenten. Auch ihre ehemaligen Promi-BB-Kollegen bejubeln den neuen Schnitt: Während Katy Bähm (27) den Beitrag mit "Du Schöne" kommentiert, hinterlässt Aaron Koenigs (25) sogar ein Herzchen.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Ex-Dschungelkönigin

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Netz-Star

