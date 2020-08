Ist das der Grund für Jennifer Frankhausers (27) Auszug bei Promi Big Brother? Bereits vor einer Woche war die Beauty aus dem beliebten TV-Format ausgezogen. Nach einem Regelverstoß wurden die Influencerin und ihre Mitbewohnerin Elene Lucia Ameur (26) auf die Abschussliste gesetzt und einer von ihnen drohte der Rauswurf. Jenny opferte sich selbstlos und packte ihre Koffer, um ihre Konkurrentin zu schützen. Die "Promi Big Brother"-Kandidatin von 2018 Chethrin Schulze (28) ist sich aber sicher: Jennys Exit hatte einen anderen Grund…

Die Ex-Love Island-Flirterin war zu Gast bei Promi Big Brother – Die Late Night Show und mutmaßte über Jennys Beweggründe, auszuziehen. "Ich glaube, dass sie Liebeskummer hatte", meinte sie gegenüber den Moderatoren Melissa Khalaj (31) und Jochen Bendel (52). Denn, wenn die 27-Jährige lieben würde, dann von ganzem Herzen. Auch der Regelverstoß soll nicht aus Versehen passiert sein. So etwas würde man nicht einfach so machen, erklärte die Blondine. Ob Jenny einfach nur ihren Partner vermisst hat?

Tatsächlich soll sie wieder vergeben sein. Ihre Mama Iris Klein (53) bestätigte die neue Beziehung ihrer Tochter. "Sie ist glücklich vergeben und diese Beziehung hält sie privat. [...] Sie ist glücklich verliebt und ist mit ihrem Freund zusammen", verriet sie in der Aftershow. Um wen es sich bei Mr. Right handelt, behielt die dreifache Mutter für sich.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Ex-"Promi Big Brother"-Kandidatin

Instagram / chethrin_official Die ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin Chethrin Schulze

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, TV-Star

